В БПП грозят не голосовать за «нереалистичный» бюджет Гройсмана

Киев, , 14:07 — REGNUM Члены комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны не поддержат законопроект «О государственном бюджете Украины на 2019 год», если кабмин не заложит средства на повышение зарплат военным и строительство защищенных военных складов. Об этом 18 октября в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат от фракции «Блок Петра Порошенко», секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, комментируя итого вчерашнего закрытого заседания комитета.

«Комитет выразил критические замечания к проекту бюджета в части национальной безопасности и обороны. Нас не устраивают предложения относительно содержания и обеспечения вооруженных сил Украины. Денежное обеспечение военнослужащих должно увеличиться минимум до 11,5 тыс грн (412 долл.)», — сказал Винник.

По его словам, комитет Рады просит правительство дополнительно выделить 71,6 млн долл на строительство защищенных хранилищ на складах минобороны.

«Вера на комитете принято решение о необходимости выделить дополнительный ресурс на строительство защищенных хранилищ на складах арсеналов Министерства обороны Вооруженных сил Украины. Это еще дополнительно 2 млрд грн. Пока я не вижу, каким образом эти критические замечания комитета учтены правительство в том документе, который сегодня выносится на голосование в сессионный зал», — рассказал Винник.

«Если эти вещи не будут учтены, то во всяком случае члены комитета его не будут поддерживать… В условиях агрессивной войны, которую ведет Российская Федерация против нашего государства, поддержка армии — ключевой вопрос», — добавил Винник.

Кроме того, он обвинил правительство Украины в разработке «нереалистических» бюджетов как на 2018, так и на 2019 год.

«Около месяца назад у нас на заседании фракции был Гройсман. В принципе все завершилось не очень позитивно для премьер-министра в части представления проекта бюджета на следующий год. Фракция выразила целый ряд замечаний, начиная от ненадлежащего содержания и поддержки социальной защиты, в частности, инвалидов войны. Также говорили о военных… Программы децентрализации и регионального развития полностью провалены даже бюджетом этого года. Бюджет следующего года также выглядит нереалистичным в доходной части, как и бюджет 2018 года», — подытожил Винник.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал проект закона о госбюджете на 2019 год «реалистичным и полностью сбалансированным».

«Он дает абсолютную уверенность в экономическом росте в 2019 году… Я точно знаю, что все предложения, которые хотят включить в этот бюджет, они больше чем бюджет Германии», — сказал Гройсман, открывая заседание правительства и комментируя запланированное в Раде рассмотрение проекта госбюджета.

Напомним, 14 сентября правительство Украины утвердило проект государственного бюджета на 2019 год и направило его на рассмотрение в парламент. В проекте бюджета заложен рост украинской экономики до 3% ВВП, инфляция — 7,4%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. При этом рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен (45,8 млрд долл). Это на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год. Кроме того, предусматривается повышение минимальных зарплат (со 132 до 148 долл) и пенсий.