В Новгородской области депутаты избрали нового главу Старорусского района

Старая Русса, Новгородская область, , 14:05 — REGNUM Новым главой Старорусского района Новгородской области избран главный новгородский трудинспектор Александр Розбаум. Как сообщили ИА REGNUM в администрации Старорусского района, его кандидатуру сегодня, 18 октября, поддержали 12 из 20 депутатов районной думы.

Депутаты выбирали из двух кандидатур. Соперником Розбаума был глава Ивановского сельского поселения Дмитрий Михайлов — за него проголосовали восемь человек. Изначально в конкурсном отборе участвовали семь претендентов на этот пост.

Напомним, избрание нового главы Старорусского района проходило в связи с тем, что прежний глава района Василий Бордовский, также избранный по конкурсу в 2016 году, ушёл в досрочную отставку.

Александр Розбаум родился 30 ноября 1968 года в городе Калинин Калининской области. В 1990 году он окончил Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище, в 2004 году получил специальность юриста в Санкт-Петербургском университете МВД России. Имеет звание подполковника таможенной службы. Более 20 лет служил в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних дел, затем — в таможенных органах. В 2001—2008 годах был заместителем начальника Новгородской таможни, затем возглавлял Новгородский таможенный пост, в 2009—2011 годах работал в «Новгородском водоканале», в 2011 году возглавлял комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) Великого Новгорода, а в 2012—2014 годах занимал пост заместителя главы администрации Великого Новгорода. С 2014 года Розбаум возглавлял государственную трудинспекцию в Новгородской области, а в 2018 году стал ещё и временно исполняющим полномочия трудинспектора по Калининградской области.

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