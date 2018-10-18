Порошенко отдает Андреевскую церковь с нарушением конституции — депутат

Киев, , 14:04 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко не имеет права распоряжаться Андреевской церковью, поскольку она находится в управлении правительства. Только Кабинет министров может принять решение о передачи церкви в пользование Вселенскому патриарху Варфоломею. Об этом 18 октября заявил с трибуны Рады депутат, глава фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко.

По его словам, президентский законопроект №9208 «Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника «София Киевская» нарушает Конституцию.

«Предложенный на рассмотрение парламента законопроект нарушает ст.16.ч.5 Конституции Украины, которая предусматривает, что к полномочиям Кабинета министров Украины относится управление объектами государственной собственности в соответствии с законом. Андреевская церковь — это объект государственной собственности, который входит в состав заповедника «София Киевская». Кабинет министров имеет полное право принять решение о передаче использования этой церкви Вселенскому патриархату. И мы будем поддерживать это решение Кабинета министров», — сказал Ляшко.

Он обвинил Порошенко в использовании вопроса церкви в качестве элемента избирательной кампании.

«Сегодня вопрос церкви используется президентом Порошенко исключительно как элемент избирательной кампании. Мы считаем это низким, непорядочным… Президент Украины грубо нарушает конституцию Украины, которая предусматривает невмешательство государства в церковные дела… Предложенный президентом Порошенко законопроект — обслуживание парламентом его предвыборных стратегий и предвыборной кампании. Мы считаем недостойным использовать вопрос церкви, вопрос языка, вопрос армии, которую разворовывают приближенные президента, в своей избирательной кампании», — подытожил Ляшко.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября Рада приняла законопроект №9208 «Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника «София Киевская». За принятие документа в целом проголосовали 237 народных депутатов. В пояснительной записке к документу отмечается, что государство пытается в рамках законодательства способствовать процессу образования единой поместной православной церкви и создать условия для выполнения экзархами Вселенского патриархата своих функций на Украине.

Президентский законопроект предусматривает передачу Андреевской церкви в пользование Вселенского патриарха и создание на её базе представительства церкви-матери.

Напомним, 14 октябряпрезидент Порошенко заявил, что вопрос создания единой поместной церкви в стране является вопросом национальной безопасности.