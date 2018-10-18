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Президент Литвы рассказала о «худшем сценарии Brexit»

Политика

По её словам, Соединённое Королевство может выйти из ЕС и без договора, что станет «худшим сценарием»

Президент Литвы рассказала о «худшем сценарии Brexit»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Brexit

Вильнюс, 18 октября 2018, 14:00 — REGNUM  

Президент Литвы Даля Грибаускайте в Бельгии приняла участие в заседании Европейского совета, одной из главных тем которого являются переговоры с Соединенным Королевством по Brexit, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 октября. По данным пресс-службы главы Литвы, после того, как не удалось достичь соглашения по договору о выходе из Евросоюза и о модели будущих отношений Соединенного Королевства с ЕС, Грибаускайте подчеркивает, что переговоры необходимо продолжать.

«Выход Великобритании из ЕС без соглашения стал бы худшим сценарием для всех», — пишет пресс-служба литовского президента.

По мнению Грибаускайте, нужен четкий мандат переговоров в плане поисков решений по вопросу о границе Ирландии и будущих отношениях ЕС и Соединенного Королевства.

Грибаускайте считает, что «никакое решение по Северной Ирландии не может разделить остров Ирландия или создать искусственные границы». «Для этого необходимо искать инновационные и устраивающие всех решения, которые сделали бы возможным свободное передвижение товаров внутри острова и в дальнейшем», — говорится в сообщении пресс-службы президента Литвы.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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