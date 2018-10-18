Brexit привел к увеличению поддержки ЕС населением Швеции

Стокгольм, , 17:33 — REGNUM Согласно опросу, проведённому шведским центром изучения общественного мнения Sifo, 77% шведов относятся положительно к членству страны в Европейском союзе — это намного больше, чем в прошлом году, когда членство Швеции в ЕС поддержали только 68%. Как сообщает шведский телевизионный канал SvT, опрос был проведён по запросу Европарламента и показал, что поддержка ЕС у населения растёт по мере того, как в различных СМИ всё больше обсуждается непростой процесс выхода Британии из Европейского союза.

Шведский центр изучения общественного мнения Sifо провёл схожие опросы также во всех странах Европейского союза, включая Великобританию, и только в Люксембурге, Ирландии, Германии и Нидерландах поддержка участия страны в ЕС выше, чем в Швеции. Однако в таких странах, как Италия и Греция, менее половины населения оценили положительно участие страны в Европейском союзе. Великобритания же отличилась самым высоким процентом тех, кто отметил, что членство в Евросоюзе несёт только негативные последствия — 22% населения.