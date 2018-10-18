Названа дата рассмотрения апелляции на арест Вышинского

Москва, , 13:58 — REGNUM Апелляционный суд Херсонской области должен рассмотреть апелляцию на арест главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского 23 октября, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Андрея Доманского.

По его словам, рассмотрение дела начнется в 13:00 по местному времени (совпадает с мск).

Напомним, Вышинского задержали в Киеве 15 мая в ходе масштабной операции в отношении сотрудников агентства РИА Новости Украина. 17 мая он был арестован по обвинению в государственной измене. Следствие считает, что журналист якобы неправильно освещал в своих материалах ситуацию на Украине.

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Министерство иностранных дел РФ потребовало от Киева немедленного освобождения журналиста, который является гражданином РФ и Украины. В настоящее время Вышинский находится под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, рассмотрение апелляции должно было пройти 2 октября, однако оно было отменено из-за ликвидации всех апелляционных судов Украины.

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