Антикоррупционное ведомство Казахстана призвало чиновников к скромности

Астана, , 13:58 — REGNUM Многие госслужащие Казахстана формируют неправильную ролевую модель поведения и некорректную систему ценностей в обществе, заявил 18 октября глава агентство по делам государственной службы и противодействия коррупции Алик Шпекбаев на своей странице в Facebook.

Глава антикоррупционного ведомства отметил, что государственные служащие отмечают семейные праздники чрезмерно пышно и дорого. В результате в сети появляются видеоролики, которые вызывают ряд вопросов к чиновникам, в том числе вопрос о финансировании подобных торжеств.

«Отмечать торжества на широкую ногу вслед за руководителями стремятся рядовые госслужащие. Что это, если не ярмарка тщеславия, формирующая неправильную ролевую модель и некорректную систему ценностей», — добавил Шпекбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября директор департамента по контролю государственной службы агентства по делам госслужбы и противодействия коррупции Равиль Тюлебаев заявил, что в Казахстане значительно сократилось количество этических нарушений.

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