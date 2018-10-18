Украинский омбудсмен по правам человека направила письмо директору ФСБ

Киев, , 13:54 — REGNUM В адрес директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александра Бортникова уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова направила письмо, в котором попросила помочь вернуть на родину троих украинских моряков. Об этом омбудсмен написала в своем Facebook.

По ее словам, российская сторона должна вернуть экипаж задержанного 4 мая пограничной службой РФ у западного побережья Крыма за незаконный промысел судна «ЯМК-0041» в связи с тем, что «моряки и их семьи физически и морально истощены».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Людмила Денисова заявила, что направила в адрес уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой письмо насчет обмена экипажа российского траулера «Норд», задержанного на Украине.

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