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В Турции арестованы 293 мигранта

Политика

Среди задержанных были выходцы из Афганистана, Пакистана, Бангладеш

Анкара, 18 октября 2018, 14:01 — REGNUM  Правоохранительные службы Турции задержали 293 нелегальных мигранта в течение последних двух дней, сообщает 18 октября Anadolu.

Среди задержанных были выходцы из Афганистана, Пакистана, Бангладеш. Все они были доставлены в специализированные миграционные службы, где будет решаться вопрос об их эсктрадиции.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.

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Миграционная сделка ЕС — Турция
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