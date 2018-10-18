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В состав оппозиционного блока в Бангладеш вошли 20 партий

Политика

Недавно созданная в Бангладеш партия Единый народный фронт вошла в состав оппозиционного фронта под предводительством Бангладешской националистической партии

Дакка, 18 октября 2018, 16:53 — REGNUM  Состав оппозиционного блока партий Бангладеш пополнился новой партией под названием Единый народный фронт Бангладеш (ЕНФ), ставшей двадцатой оппозиционной политической организацией в этом блоке. По информации бангладешского новостного издания «Калер контхо», новая партия вошла в оппозиционный блок на его конференции в резиденции лидера самой крупной оппозиционной силы страны (Бангладешской националистической партии) — Халеды Зии.

По окончании заседания руководства оппозиции координатор блока 20 оппозиционных партий и член постоянного комитета Бангладешской националистической партии Назрул Ислам Хан заявил: «Мы обсудили цели и методы борьбы ЕНФ. В ходе обсуждения все 20 партий пришли к единому мнению о том, что в деле свержения авторитарного правительства Бангладеш и возрождения в стране демократии наметился прогресс. Для углубления достигнутого результата мы принимаем новую партию в наши ряды».

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Зарубежная хроника
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