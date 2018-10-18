Глава МИД Индонезии провела переговоры с главой МИД Австралии

Джакарта, , 13:56 — REGNUM Представитель министерства иностранных дел Индонезии Армананта Насир рассказал о переговорах между главой МИД Индонезии Ретно Марсуди и главой МИД Австралии Маризой Пейн касательно планов Австралии о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает Sindonews.

Армананта Насир заявил, что Ретно Марсуди не откладывает обсуждения проблем в долгий ящик, а немедленно связывается с министрами иностранных государств по телефону или через sms/whatsapp.

«Ретно Марсуди подтвердила позицию Индонезии в отношении Палестины, которая осталась твердой и ясной», — подчеркнул представитель МИД Индонезии.

Стороны также коснулись соглашения о партнерстве между Индонезией и Австралией по всеобъемлющему экономическому партнерству (CEPA). «Переговорный процесс завершен, но все еще есть некоторые вопросы, которые требуют детального рассмотрения. Надеемся, договор будет подписан в конце этого года», — отметил Армананта Насир.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол Австралии в Индонезии заверил, что Австралия поддерживает создание двух независимых государств, Израиля и Палестины.

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