В Кремле высказались о предложениях ужесточить правила ношения оружия

Москва, , 13:44 — REGNUM Никакие действия в ситуации с трагедией, произошедшей в колледже в Керчи, если они будут сиюминутными и импульсивными, не смогут помочь предотвратить подобные происшествия в будущем. Такое мнение 18 октября, комментируя массовое убийство в Крыму, высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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При этом пресс-секретарь президента РФ отметил необходимость принятия действенных мер, чтобы снизить, а в идеале полностью исключить подобные риски в будущем.

«Здесь сначала предстоит самым тщательным образом проанализировать и разобраться с обстоятельствами произошедшего, — пояснил Дмитрий Песков. — Нужен очень серьёзный системный подход».

Что касается призывов ужесточить продажу оружия в РФ, то, по словам, Пескова, в эмоциональном плане такая реакция абсолютно понятна.

Как сообщало ИА REGNUM, инициативы ужесточить оборот оружия начали звучать после трагедии в Керчи. 17 октября студент четвёртого курса политехнического колледжа устроил массовое убийство в учебном учреждении. По данным следствия, 18-летний Владислав Росляков стрелял в студентов и преподавателей, а потом произошёл взрыв. В результате погибли 21 человек, ещё более 50 получили ранения. Известно, что оружие и патроны, которые применялись в ходе преступления, были приобретены легальным путём. В сентябре 2018 года Росляков получил разрешение на хранение ружья 12 калибра.

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Добавим, что, по мнению главы Федерации практической стрельбы Санкт-Петербурга Евгения Ефимова, причиной массового убийства в Керчи является не «доступность» оружия, а системные проблемы в воспитании российской молодежи, которая предоставлена самой себе. Поэтому призывы к еще большему ужесточению правил оборота гражданского оружия являются не более чем «политической кампанейщиной» и бесполезной имитацией борьбы

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