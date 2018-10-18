Чем хуже, тем больше шансов — Захар Прилепин о соболезнованиях Порошенко

Москва, , 14:05 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко и ему подобные рассчитывают на самых буйных и самых диких комментаторов, считает писатель Захар Прилепин. Об этом он заявил 18 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, рассуждая о соболезнованиях, выраженных Порошенко в связи с трагическими событиями в Керчи.

«В целом украинский электорат до 50% симпатизирует России и хочет смотреть передачи на русском, — сказал Прилепин. — Но Порошенко и ему подобные рассчитывают на самых буйных, самых диких комментаторов. Потому что других избирателей у них нет. И чем они хуже и гаже себя ведут, тем больше у них шансов быть избранными хотя бы этим осадком. С ним они работают. В этом я вижу надежду для Украины. Потому расчеловечивание должно быть последовательным, упрямым и неутомимым».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, украинский президент Пётр Порошенко принёс соболезнования «украинским гражданам», которые потеряли близких в результате нападения в Керченском политехническом колледже, написав об этом на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщил Порошенко, обосновавшаяся в Киеве «прокуратура Автономной республики Крым» квалифицировала произошедшее как теракт и возбудила по данному факту уголовное дело. Также он заметил, что «расследование ужасного убийства» в Крыму важно для Украины, поскольку «полуостров — это украинская территория», а население региона — «украинские граждане, живущие в оккупации».

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