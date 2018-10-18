Россия оказала Монголии военно-техническую помощь на 13 млн долларов

Улан-Батор, , 13:41 — REGNUM Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в Улан-Батор с официальным визитом по приглашению министра обороны Монголии Нямаагийн Энхболда.В ходе визита министры заключили ряд соглашений в области обороны и подписали долгосрочную программу по развитию военного сотрудничества между министерствами обороны РФ и Монголии, сообщила пресс-служба минобороны Монголии.

В программе указаны приоритетные направления развития взаимодействия в сфере руководства, образования военнослужащих, научной деятельности, медицинского и гуманитарного сотрудничества.

В ходе визита Сергей Шойгу участвовал в церемонии, посвященной безвозмездной передаче российской военно-технической помощи на 13 млн долларов.

Шойгу назвал это событие знаковым для двухсторонних отношений, а также выразил убежденность в том, что средства наземного аэродромного обслуживания общего применения расширят возможности монгольских вооруженных сил и, в частности, национальных воздушных войск.

Сергей Шойгу также встретился с премьер-министром Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом. Премьер-министр выразил благодарность за то, что Российская Федерация вносит ценный вклад в подготовку военных кадров и оказывает безвозмездную помощь Монголии. Также он отметил, что Монголия реализует задачи в сфере обороны, опираясь на традиционное сотрудничество, установленное с РФ.

Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух попросил рассмотреть возможность возобновления действия межправительственного соглашения от 2004 года об оказании безвозмездной военно-технической помощи. Такой документ между правительствами РФ и Монголии впервые был заключен в 2004 году, и его действие было продлено в 2015 году до 2019 года.

Премьер-министр Монголии также выразил надежду на то, что в 2019 году на празднование 80-летней годовщины боев при Халхин-голе прибудут высокопоставленные гости из России.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил удовлетворение итогами визита в Монголию и готовность сотрудничать с Монголией в сфере развития военно-технического сотрудничества, проведения совместных военных учений и подготовки военных кадров.

В ходе официального визита Шойгу наградили высшей государственной наградой Монголии — Орденом Боевого красного знамени.