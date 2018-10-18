Владимир Путин выступает на «Валдае» — трансляция ИА REGNUM

Сочи, Краснодарский край, 18 октября 2018, онлайн-трансляция — REGNUM
С 15 по 18 октября в Сочи проходит юбилейное XV заседание клуба «Валдай». По традиции в заключительный день форума выступает президент России Владимир Путин. Он ответит на вопросы участников клуба и расскажет о своём видении будущего страны.
Ключевой темой форума стали пути развития России в XXI веке, её политические и социально-экономические перспективы, а также общественное и культурное развитие страны, решение стоящих перед ней вызовов. Особое внимание участники форума уделили процессам в регионе Ближнего Востока и на пространстве Евразии.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил журналистов, что в этом году глава государства выступит в новом формате:
«Как такового не будет вводного выступления, вводная часть будет выполнена путем модерирования Федора Лукьянова, он будет вдвоем с президентом перед залом «валдайцев».
Также предусмотрены ответы Путина на вопросы участников форума.
Так, президент указал на попытки Вашингтона вытеснить Россию с европейского энергетического рынка и упрекнул Брюссель за «двойные стандарты» и готовность слушаться «старшего брата из Вашингтона». Говоря об экономике России, Путин в 2017 году выражал надежду на то, что экономика справится с влиянием на неё низких мировых цен на энергоносители и западных санкций.
В 2017 году российский лидер, выступая на «Валдае», затронул широкий круг тем, в том числе российско-американские отношения, конфликты в Сирии и на Украине, ситуацию на Корейском полуострове, борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке, президентские выборы и ситуацию в экономике и образовании.