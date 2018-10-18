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Владимир Путин выступает на «Валдае» — трансляция ИА REGNUM

Политика

Дмитрий Песков анонсировал выступление президента в новом формате

Сочи, Краснодарский край, 18 октября 2018, онлайн-трансляция — REGNUM  

С 15 по 18 октября в Сочи проходит юбилейное XV заседание клуба «Валдай». По традиции в заключительный день форума выступает президент России Владимир Путин. Он ответит на вопросы участников клуба и расскажет о своём видении будущего страны.

Ключевой темой форума стали пути развития России в XXI веке, её политические и социально-экономические перспективы, а также общественное и культурное развитие страны, решение стоящих перед ней вызовов. Особое внимание участники форума уделили процессам в регионе Ближнего Востока и на пространстве Евразии.

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Внешняя политика России
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