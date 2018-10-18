Индия и Китай возобновляют совместные военные учения «Рука к руке»

Пекин, , 13:39 — REGNUM Индия и Китай договорились возобновить совместные военные учения «Рука к руке» на второй неделе декабря, пишет издание The Week.

Цель учений — ознакомление с оперативными действиями обеих армий в контексте борьбы с терроризмом. Последние индийско-китайские учения проходили в 2016 году в индийском городе Пуна. Отношения между двумя странами ухудшились летом 2017 года из-за конфликта на плато Доклам, в результате чего ежегодные совместные военные учения прервались.

После личной встречи лидеров Индии и Китая в апреле 2018 года отношения между странами начали налаживаться. В августе министр обороны Китая Вэй Фэнхэ посетил Нью-Дели.