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СМИ: Боевики ИГ* перешли в контрнаступление в провинции Дейр-эз-Зор

Политика

Им удалось захватить ряд позиций у представителей сирийской оппозиции

Дейр-эз-Зор, Сирия, 18 октября 2018, 13:30 — REGNUM  Боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перешли в контрнаступление 18 октября на позиции поддерживаемых США Демократических сил Сирии (ДСС) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает Al Masdar News.

Такую информацию распространили представители так называемой умеренной сирийской оппозиции в социальных сетях. По их данным, наступление началось на юго-востоке провинции.

Боевикам удалось убить по меньшей мере семерых бойцов ДСС, двое также были захвачены в плен. Радикалы смогли также захватить ряд позиций ДСС.

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Война в Сирии
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