СМИ: Боевики ИГ* перешли в контрнаступление в провинции Дейр-эз-Зор

Дейр-эз-Зор, Сирия, , 13:30 — REGNUM Боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перешли в контрнаступление 18 октября на позиции поддерживаемых США Демократических сил Сирии (ДСС) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает Al Masdar News.

Такую информацию распространили представители так называемой умеренной сирийской оппозиции в социальных сетях. По их данным, наступление началось на юго-востоке провинции.

Боевикам удалось убить по меньшей мере семерых бойцов ДСС, двое также были захвачены в плен. Радикалы смогли также захватить ряд позиций ДСС.