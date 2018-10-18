Четверг, 18 Октября 2018 года
14:12:31 МСК

Власти Израиля снесли палестинское жилое здание

Политика

В этот раз все было законно

Власти Израиля снесли палестинское жилое здание
Снос здания

Тель-Авив, Израиль, 18 октября 2018, 13:30 — REGNUM  Власти Израиля уничтожили жилое здание в городе Аль-Бирех на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 18 октября Anadolu.

Причиной подобного решения стало, по словам израильской стороны, незаконное размещение объекта на данной территории. Строение было установлено несколько лет назад, в нем никого не находилось во время сноса.

Напомним, город Аль-Бирех расположен в так называемой «Зоне С», которая в соответствии с соглашениями 1993 года в Осло, находится под полным административным контролем Израиля.

Читайте ранее в этом сюжете: На юге Израиля отменили введенные после обстрела ограничительные меры

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить