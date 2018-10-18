Сирия: США насильно удерживают беженцев в лагере «Рукбан»

Дамаск, , 13:25 — REGNUM Правительство Сирии и ООН договорились о доставке гуманитарной помощи лагерь беженцев «Рукбан». Колонна должна войти в лагерь 25 октября. Сам лагерь находится у сирийско-иорданской границы и насчитывает около 50 тысяч беженцев.

Условия в лагере катастрофические, в этом месяце в лагере умерло несколько детей. Россия и Сирия неоднократно обращали внимание на положение беженцев в этом лагере и возлагали ответственность за это на американское командование. Если бы американцы не были против, то данная гуманитарная проблема давно бы была решена.

Дело в том, что в этом районе находится американская военная база Эт-Танф. На базе находится американский военный контингент, состоящий из военнослужащих сил спецопераций. Кроме этого, известно о присутствии там и британских военных. Вокруг базы Эт-Танф американцами установлена зона радиусом 55 километров, в которую запрещено входить сирийским правительственным силам.

Также военные США не допускали в лагерь «Рукбан» гуманитарную помощь сирийского правительства и международных организаций. Это была целенаправленная политика. Бедственное положение беженцев позволяло быстрее вербовать их в ряды подконтрольных американцам боевиков.

В прошлом месяце Дамаск и племенные лидеры из лагеря «Рукбан» достигли первоначального соглашения по урегулированию гуманитарного кризиса в лагере. Это соглашение позволяло беженцам покинуть лагерь и переехать в другие части Сирии. Однако эвакуация еще не началась, так как возражают американские военные. США считают, что наличие лагеря беженцев повышает «легитимность» их военного присутствия в районе Эт-Танф.