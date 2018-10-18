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Киев криминализовал незаконное пересечение границы военными из РФ

Политика

А также правоохранителями из России

Киев, 18 октября 2018, 13:23 — REGNUM  Закон, который вводит уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы Украины российскими правоохранителями, приняла Верховная рада, сообщает 18 октября «112 Украина».

Согласно сообщению, закон вводит уголовную ответственность для тех, кто пересекает границу Украины «с целью причинения вреда интересам государства», для тех, кому запрещен въезд на Украину, а также для правоохранителей и военнослужащих из России. Наказание за незаконное пересечение украинской границы указанными лицами — лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, Украина считает российский Крым своей территорией, и любое посещение полуострова без согласования с Киевом считает «нарушением украинской границы».

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Антироссийская пропаганда на Украине
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