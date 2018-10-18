Четверг, 18 Октября 2018 года
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Граждане Бельгии воюют на стороне террористов в Сирии и Ираке

Политика

Обнародован новый доклад министерства внутренних дел Бельгии

Дамаск, 18 октября 2018, 13:18 — REGNUM  На днях появился новый доклад министерства внутренних дел Бельгии. Согласно этому докладу, в настоящее время около 275 бельгийцев воюют как в Сирии, так и в Ираке на стороне ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По данным бельгийского МВД, в настоящее время нет граждан, которые едут либо в Сирию, либо в Ирак, чтобы присоединиться к этой террористической организации.

Бельгийским властям за последний год удалось предотвратить отъезд в Сирию и Ирак, по крайней мере, 85 человек, в том числе, 22 женщин. Кроме того министерство внутренних дел располагает информацией, указывающей на то, что 117 бельгийцев намеревались попасть в эти страны и вступить в ряды террористов.

В рядах данной террористической организации есть не только бельгийцы. Следует отметить, что ранее министр иностранных дел Франции негативно высказывался о возможности проведения в сирийской провинции Идлиб масштабного наступления сирийских военных. В качестве одной из причин он указывал, что это может привести к тому, что боевики, граждане западноевропейских стран, могут вернуться к себе на родину, что вызовет рост террористической угрозы в Европе.

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Война в Сирии
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