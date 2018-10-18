У Порошенко признали, что Андреевская церковь станет «расплатой за томос»

Киев, , 13:17 — REGNUM Сегодня, 18 октября, Верховная Рада приняла законопроект №9208 «Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника «София Киевская». За принятие документа проголосовали 237 народных депутатов.

Президентский законопроект предусматривает передачу Андреевской церкви в пользование Вселенского патриарха и создание на её базе представительства церкви-матери.

Кроме того, представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко заявила, что «полноценное функционирование» экзархов Вселенского патриарха в Киеве вызывает необходимость «обеспечения их сооружением, в котором посланники Вселенского патриарха будут иметь возможность регулярно совершать богослужения». Кроме того, принятие закона «поможет Украине получить томос от Константинополя».

«С учетом этого президентом Украины на рассмотрение парламента внесен проект закона №9208, который направлен на урегулирование вопроса относительно передачи в постоянное использование Вселенскому патриархату Андреевской церкви Национального заповедника «София Киевская». Создание именно на базе храма апостола Андрея Первозванного духовного центра Вселенского патриархата, будет иметь уникальное, практично-церковное и символично-духовное значение. Принятие этого закона засвидетельствует исключительное уважение к авторитету и роли церкви-матери со стороны украинского государства. Его принятие будут способствовать процессу предоставления томоса для автокефалии Украинской православной церкви», — сказала Луценко.

По её словам, предоставление томоса станет актом «провозглашения уже духовной независимости Украины».

«Это даст возможность укрепить религиозную свободу в Украине и установить межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан… В 988 году Украина-Русь получила святое крещение именно от Константинопольской православной церкви Вселенского патриархата», — напомнила Луценко.

Как сообщалось, 17 октября президент Порошенко зарегистрировал в Раде законопроект «Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника «София Киевская». В пояснительной записке к документу отмечается, что государство пытается в рамках законодательства способствовать процессу образования единой поместной православной церкви и создать условия для выполнения экзархами Вселенского патриархата своих функций в Украине.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата отменил решение 1686 года о передаче украинской церкви в управление Московскому патриархату, а также объявил, что приступает к предоставлению автокефалии украинской церкви. В ближайшее время пройдет объединительный собор украинских православных церквей — Киевского патриархата, Московского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. На нем изберут предстоятеля единой поместной церкви. Именно он должен получить томос об автокефалии УПЦ.