Кремль прокомментировал отставку де Мистуры

Москва, , 13:17 — REGNUM Далеко не все контакты, которые у России были со специальным посланником генерального секретаря ООН Стаффаном де Мистурой по Сирии, являлись эффективными, однако вклад России в урегулирование конфликта в арабской республики переоценить трудно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Россия своим действиями много помогала и помогает политическому урегулированию в Сирии», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь президента РФ выразил надежду, что и после отставки де Мистуры «процесс политического урегулирования в Сирии будет продолжаться».

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 октября, генеральный секретарь Организации Объединённых Наций по ситуации в Сирийской Арабской Республике Стаффан де Мистура заявил, что намерен покинуть занимаемый пост в конце ноября 2018 года. Своё решение дипломат пояснил причинами личного характера, связанными с семьей. При этом де Мистура «полон оптимизма» и надеется на прорыв в деле мирного урегулирования в Сирии.