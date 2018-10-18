Грибаускайте обвинила Россию в 55 тыс. кибернетических атак

Вильнюс, , 13:13 — REGNUM

Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 18 октября, участвует во встрече глав Совета Европы, где в том числе обсуждается борьба с кибернетическими угрозами, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По словам Грибаускайте, «кибернетические атаки стали составной частью российской агрессии». Она призвала немедленно на уровне всего Евросоюза создать механизм санкций, как «сигнал агрессору»: «попытки дестабилизации демократий Европейского союза, экономик, инфраструктуры не останутся без ответа».

«Только за прошедший год в Литве зафиксировано 55 тыс. кибернетических атак, это на десятую часть больше, чем в 2016 году. Треть этих выпадов были направлены против наших стратегических объектов в энергетическом секторе. Необходимость санкций подчёркивают и разоблачённые в Голландии попытки военной разведки России взломать компьютерные системы в Гааге организаций, по изучению случаев использования химического оружия. Новый механизм санкций позволит быстрее реагировать на такие случаи», — говорится в сообщении пресс-службы Грибаускайте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, литовские власти регулярно возлагают на Россию ответственность за кибернетические атаки. Самый громкий случай произошёл в 2016 году, когда практически одновременно из строя были выведены порталы правительственных ведомств, а также сайт сейма Литвы. Выведенный из строя портал сейма сразу же связали с Россией. Якобы атака непременно велась оттуда, а силы задействованы настолько могущественные, что удалось обойти защиту всей электронной системы парламента Литвы, которая обошлась налогоплательщику в 5 млн евро.

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Однако спустя некоторое время выяснилось, что хакерскую атаку организовали трое несовершеннолетних: двое граждан Литвы и один — Дании. Правда, эта новость сухо прошла в сводках правоохранительных органов, а литовские СМИ в то время старались не акцентировать на ней внимание.

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