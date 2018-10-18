Министр экономики Франции отменил поездку в Эр-Рияд из-за дела Хашогги

Париж, , 13:14 — REGNUM Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр отменил поездку в Саудовскую Аравию на «пустынный Давосский форум» из-за скандала с исчезновением саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, пишет газета Le Figaro.

«Есть серьезные факты, на которые необходимо пролить свет, поэтому я не поеду в Эр-Рияд на будущей неделе». — сказал министр. Он добавил, что это решение «не ставит под вопрос стратегическое партнерство между Францией и Саудовской Аравией».

Второй форум Future Investment Initiative пройдет в Саудовской Аравии 23−25 октября. Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои визиты отменили многие зарубежные политики и бизнесмены, в том числе глава Международного Валютного Фонда Кристин Лагард.