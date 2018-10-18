Daily Sabah: Кремль не преминет воспользоваться делом Хашогги

Вашингтон, , 13:09 — REGNUM Российские власти могут воспользоваться скандалом вокруг исчезновения оппозиционного руководству Саудовской Аравии журналиста Джамаля Хашогги для продвижения своих интересов на Ближнем Востоке, пишет Бурханеттин Дюран в статье для турецкого издания The Daily Sabah.

Автор указывает, что за последние несколько недель Эр-Рияд оказался в непростой ситуации. Целый ряд стран и СМИ Запада призвали Эр-Рияд объясниться в связи с исчезновением оппозиционного журналиста. Более того, президент США Дональд Трамп, заявил о том, что «серьезно накажет» Эр-Рияд, если действительно окажется, что Хашогги убит.

На заявления Трампа со стороны королевства не замедлила поступить соответствующая реакция. Так, «рупор» Эр-Рияда телеканал Al Arabiya запустил горячие дискуссии о том, чем страна может ответить Белому дому. Были названы более 30 способов, среди которых увеличение цены на нефть до $100 и даже $200, использование в торговле нефтью вместо доллара США китайского юаня, примирение с Ираном, сокращение взаимодействия в области обмена разведданными, предоставление России военной базы, а также приостановка закупки американского вооружения. Иными словами, Саудовская Аравия пригрозила нанести удар по экономике США и пойти на сближение с Москвой и Тегераном.

Более того, в Эр-Рияде не забыли замечания Трампа о том, что без США нынешняя власть в королевстве не продержится и двух недель. Чувство неопределенности подталкивает Саудовскую Аравию к тому, чтобы диверсифицировать свои отношения с США и обращаться к Москве.

Со своей стороны, президент России Владимир Путин терпеливо ждет, пока Трамп совершит ошибку, чтобы воспользоваться ею. Будучи лидером, который видит слабость западного альянса, он никогда не упускает возможностей, благодаря чему в последние годы Москве удалось укрепить свои позиции на Ближнем Востоке. Использует свое влияние Москва и в случае с Турцией.

Пока в Вашингтоне праздновали освобождение американского пастора Эндрю Брансона, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил о том, что на севере Сирии действуют поддерживаемые США курдские формирования. Лавров обвинил Вашингтон в создании фактического государства, прекрасно понимая, что эта тема может вновь обострить отношения между Анкарой и Вашингтоном.

На этом фоне Белому дому нужно внимательно присматриваться к тому, как Москва будет действовать в отношении курдов. Если она сможет предложить Анкаре решение проблемы курдских формирований, тогда стоит ожидать дальнейший разрыв между США и Турцией.

Напомним, президент США Трамп выразил ранее надежду на получение от Саудовской Аравии доказательства непричастности королевской семьи к исчезновению и вероятной гибели журналиста Хашогги.