В Казахстане назначен глава комитета государственных доходов

Астана, , 12:58 — REGNUM Главой комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана назначен Марат Султангазиев, сообщили 18 октября в пресс-службе министерства.

Ранее Султангазиев работал заместителем заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации президента Казахстана.

Марат Султангазиев начал трудовую деятельность в Алма-Ате в системе налоговых органов. Работал в министерстве финансов Казахстана в качестве директора департамента. Возглавлял также департамент госдоходов Алма-Аты.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане назначен глава комитета госимущества и приватизации