Четверг, 18 Октября 2018 года
14:13:28 МСК

В Казахстане назначен глава комитета государственных доходов

Политика

Ранее Марат Султангазиев работал в администрации президента

Астана, 18 октября 2018, 12:58 — REGNUM  Главой комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана назначен Марат Султангазиев, сообщили 18 октября в пресс-службе министерства.

Ранее Султангазиев работал заместителем заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации президента Казахстана.

Марат Султангазиев начал трудовую деятельность в Алма-Ате в системе налоговых органов. Работал в министерстве финансов Казахстана в качестве директора департамента. Возглавлял также департамент госдоходов Алма-Аты.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане назначен глава комитета госимущества и приватизации

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить