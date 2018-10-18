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Уганда заинтересовалась покупкой российских систем ПВО

Политика

Каких именно, пока неизвестно

Уганда заинтересовалась покупкой российских систем ПВО
Владислав Осипов © ИА REGNUM
Комплекс С-400

Кампала, 18 октября 2018, 12:56 — REGNUM  Уганда планирует приобрести российские системы ПВО. Об этом сообщил глава африканской страны Йовери Мусевени.

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По словам руководителя Уганды, такие системы на вооружении у армии страны уже есть, однако этого недостаточно.

«Но нам нужно больше», — цитирует РИА Новости слова Мусевени.

При этом не уточняется, какие именно системы противоракетной обороны заинтересовали власти Уганды. Также не сообщается, когда планируются их закупки.

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Как сообщало ИА REGNUM, системы ПВО у России закупит и Индия. Контракт на поставку Нью-Дели зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» был подписан 5 октября во время визита российского лидера Владимира Путина в Дели. Сумма сделки превышает $5 млрд.

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Военно-промышленный комплекс
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