Адвокат экс-мэра Оренбурга обжалует меру пресечения своего подзащитного

Оренбург, , 13:23 — REGNUM В Оренбурге адвокат бывшего главы города Евгения Арапова подал апелляционную жалобу на постановление Ленинского районного суда Оренбурга, где обжалует решение о продлении содержания под стражей своего подзащитного. 15 октября документы поступили в суд первой инстанции, а сегодня, 18 октября, — в Оренбургский областной суд, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Ленинского районного суда города Юлия Глухова.

Как отметили в Оренбургском областном суде, жалоба находится в канцелярии, скорее всего, до конца дня 18 октября будет назначена дата заседания для рассмотрения дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-мэр Оренбурга обвиняется в коррупции. Ему инкриминирует взяточничество. По версии следствия, бывший заместитель главы города Геннадий Борисов (также задержан) получил от директора фирмы 600 тыс. рублей, из которых часть денег полагалась Арапову. Кроме того, в рамках расследования выявлен эпизод о передаче директором фирмы Арапову права на получение квартиры в строящемся доме по ул. Терешковой.

Напомним, Евгений Арапов задержан 14 августа, а 16 августа заключен под стражу. 10 октября суд удовлетворил ходатайство следствия о продления срока до 8 декабря. При этом адвокат экс-мэра и сам бывший градоначальник просили о домашнем аресте.

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