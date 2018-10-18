В Киргизии назначили нового министра иностранных дел

Бишкек, 18 октября 2018, 12:52 — REGNUM Чингиз Айдарбеков назначен на должность министра иностранных дел Киргизии. Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ подписал президент Сооронбай Жээнбеков.
Отметим, что прежний глава МИД Киргизии Эрлан Абдылдаев ушел в отставку 12 октября 2018 года. Свой пост он покинул после серии скандалов, в том числе скандала связанного с послом в Южной Корее Кылычбеком Султаном, завершившийся тем, что дипломат попросил политическое убежище.
Справка ИА REGNUM :
Айдарбеков Чингиз Азаматович родился 27 октября 1977 года в городе Фрунзе Киргизской ССР. В 2001 году окончил Международный университет Киргизии по специальности международные отношения. Магистр международного права.
- С 1998 по 2005 годы — атташе, третий секретарь, второй секретарь, первый секретарь департамента СНГ МИД Киргизии.
- С 2005 по 2008 годы — первый секретарь, временный поверенный в делах посольства Киргизии в Узбекистане.
- В 2008 году — заведующий департаментом СНГ МИД Киргизии.
- С 2008 по 2010 годы — советник посольства Киргизии в Туркмении.
- С 2011 по 2012 годы — эксперт, заместитель заведующего отделом внешних связей и протокола аппарата президента Киргизии.
- С 2012 по 2016 годы — заведующий отделом международных связей и протокола аппарата парламента Киргизии.
- С 18 апреля 2016 года по 17 октября 2018 года — посол Киргизии в Японии.