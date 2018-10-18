В Киргизии назначили нового министра иностранных дел

Бишкек, , 12:52 — REGNUM Чингиз Айдарбеков назначен на должность министра иностранных дел Киргизии. Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ подписал президент Сооронбай Жээнбеков.

Отметим, что прежний глава МИД Киргизии Эрлан Абдылдаев ушел в отставку 12 октября 2018 года. Свой пост он покинул после серии скандалов, в том числе скандала связанного с послом в Южной Корее Кылычбеком Султаном, завершившийся тем, что дипломат попросил политическое убежище.

Справка ИА REGNUM :

Айдарбеков Чингиз Азаматович родился 27 октября 1977 года в городе Фрунзе Киргизской ССР. В 2001 году окончил Международный университет Киргизии по специальности международные отношения. Магистр международного права.