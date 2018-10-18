Казахстан выступил за политическое урегулирование конфликта в Сирии

Нью-Йорк, США, , 12:52 — REGNUM На заседании Совета Безопасности ООН Казахстан выступил за урегулирование сирийского военно-политического конфликта, в том числе путем формирования сирийского конституционного комитета, сообщили 18 октября в пресс-службе МИД Казахстана.

От Казахстана на заседании выступил заместитель постоянного представителя республики при ООН Канат Тумыш. Он призвал все заинтересованные стороны к выполнению меморандума по стабилизации обстановки в зоне деэскалации в сирийском Идлибе.

Делегации других стран отметили, что для завершения войны в Сирии необходимо продолжить Женевский и Астанинский процессы урегулирования.

Напомним, в Астане состоялись девять раундов переговоров между представителями сирийской оппозиции и правительства Сирии. В переговорах участвуют страны-гаранты: Россия, Иран и Турция, которые обеспечивают реализацию достигнутых договоренностей.

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