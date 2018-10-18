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Власти Германии экстрадировали возможного убийцу болгарской журналистки

Политика

Подозреваемый отрицает свою вину

Берлин, 18 октября 2018, 12:43 — REGNUM  Власти Германии экстрадировали в Болгарию преступника, убившего и изнасиловавшего болгарскую журналистку Викторию Маринову, сообщает 18 октября Associated Press.

21-летний подозреваемый заявил, что не насиловал и не убивал женщину, а просто хотел ее ограбить. Он был задержан 9 октября в немецком городе Гамбург.

Обвиняемый признался в том, что находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, когда затеял ссору с журналисткой. После чего он ее ударил, однако у него не было намерения убивать ее.

Напомним, журналистка одного из провинциальных болгарских телеканалов Виктория Маринова была жестоко убита в начале октября 2018 года. Женщина занималась расследованием коррупционных схем, в которых участвовали высокопоставленные лица Болгарии и Евросоюза.

Следствие рассматривает версию убийства, связанного с ее профессиональной деятельностью, а жестокость и насилие в ее отношении могли стать попыткой маскировки истинных мотивов убийства.

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