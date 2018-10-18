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«Надежды юношей питают»: Шойгу процитировал стихотворение премьеру Монголии

Политика

Шойгу приехал в Монголию с официальным визитом

Улан-Батор, 18 октября 2018, 12:38 — REGNUM  Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с премьер-министром Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом процитировал стихотворную строчку, говоря о том, что лучше бы полученный российскими военными боевой опыт в Сирии не пригодился в дальнейшем.

По словам Шойгу, опытом, который приобрели военнослужащие РФ, хочется делиться с соседями и друзьями. Вместе с тем, отметил министр, хочется надеяться, что этот опыт никогда не пригодится.

«Но, как сказал один наш известный поэт: «Надежды юношей питают», — сказал Шойгу, добавив, что лучше быть готовыми к этим событиями.

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Напомним, сегодня, 18 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу находится в столице Монголии Улан-Баторе с официальным визитом. Это уже четвертая встреча глав оборонных ведомств двух стран в 2018 году.

В рамках визита стороны подписали долгосрочную программу военного сотрудничества, также состоялась передача Монголии военно-технического имущества РФ более чем на $13 млн.

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Российско-монгольские отношения
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