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Назарбаев встретился с королем Бельгии

Политика

Глав государств рассмотрели актуальные вопросы международной повестки дня

Назарбаев встретился с королем Бельгии
Иллюстрация: Kremlin.ru
Нурсултан Назарбаев

Брюссель, 18 октября 2018, 12:32 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с королем Бельгии Филиппом, сообщили 18 октября в пресс-службе главы Казахстана.

В ходе встречи стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Глав государств рассмотрели также актуальные вопросы международной повестки дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября Нурсултан Назарбаев прибыл в Брюссель для участия в работе форума «Азия — Европа» (АСЕМ), который пройдет с 18 по 19 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев прибыл в Бельгию на форум «Азия — Европа»

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Политическая жизнь Казахстана
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