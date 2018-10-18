Повышением цен на пользование вагонами УЖД займется антимонопольный комитет

Киев, , 12:31 — REGNUM Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рассмотрит обоснованность повышения цен на пользование вагонами «Украинских железных дорог» (УЖД), заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 18 октября УНИАН.

По его словам, к рассмотрению также должны подключиться министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян и вице-премьер Украины Владимир Кистион, а также представители профильных комитетов Верховной рады.

Напомним, многие представители промышленного сектора Украины возмутились тем, что УЖД повышают цены на пользование вагонами. По мнению промышленников, повышение цен ничем не обосновано и приведет только к падению производства и экономики.

Отметим, 12 октября УЖД сообщили о решении повысить цены на 41%.