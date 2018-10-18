Глава МИД Саудовской Аравии прибудет в Джакарту 22 октября

Джакарта, , 12:30 — REGNUM Официальный представитель индонезийского МИД Армантата Насир заявил, что глава МИД Саудовской Аравии Адел Джубеир прибудет в Индонезию 22 октября, сообщает Sindonews.

Глава МИД Саудовской Аравии прибудет в Джакарту с двухдневным визитом, чтобы встретится с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди.

Согласно заявлению МИД Индонезии, проблема терроризма станет одной из тем обсуждений. Стороны также планируют обсудить экономическое сотрудничество, увеличение торговли и инвестиций, рыболовство и энергетику.

«Индонезия также поднимет вопрос о защите индонезийских граждан в Саудовской Аравии», — заявил Армананта Насир.

Число индонезийских граждан, проживающих или работающих в Саудовской Аравии, составляет более 600 тысяч человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наследный принц Саудовской АравииМохаммед ибн Салман Аль Сауд прибудет на индонезийский остров Бали, чтобы принять участие в конференции по креативной экономике, которая пройдет с 6 по 8 ноября 2018 года.

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