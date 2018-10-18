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Канцлер Австрии: спор о квотах на прием беженцев привел в многолетий тупик

Политика

Теперь каждая страна должна вносить вклад в борьбу с миграционным кризисом по мере своих возможностей

Канцлер Австрии: спор о квотах на прием беженцев привел в многолетий тупик
Цитата из х/ф «Город Зеро». Реж. Карен Шахназаров. 1988. СССР
В тупике

Брюссель, 18 октября 2018, 12:24 — REGNUM  Система распределения квот на прием мигрантов между странами Европейского союза (ЕС) должна остаться в прошлом, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите ЕС 18 октября. Отрывки из заявлений канцлера опубликованы на странице его в Twitter.

«Европейский союз в миграционных дебатах на годы застрял в тупике из-за спора о квотах. Теперь мы хотим идти по пути солидарности вместо обязательных квот, на котором каждый будет вносить вклад, какой может. Это гораздо более привлекательный для большинства подход», — сказал Курц.

Он добавил, что приоритетом на общеевропейском уровне остается защита внешних границ. Число нелегально прибывающих в ЕС мигрантов сократилось на 95%.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом полугодии Австрия занимает председательство в Совете ЕС и в этой роли продвигает идею расширения полномочий пограничной службы Frontex ее контингента до 10 тыс. человек.

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