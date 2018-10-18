Депутаты одобрили предложенный главой Якутии состав правительства

Якутск, , 12:37 — REGNUM Депутаты Госсобрания Якутии утвердили в должностях заместителей председателей правительства региона и министров. Претензий к предложенным главой республики Айсеном Николаевым кандидатурам у народных избранников не возникло, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Итоговый состав правительства таков: заместителями председателя стали Алексей Колодезников, Алексей Стручков, Ольга Балабкина, Денис Белозёров и Кирилл Бычков. Министром финансов региона остался Антон Жондоров, сельского хозяйства — Александр Атласов, экологии и природопользования — Сахамин Афанасьев. В должности министра по внешним связям и делам народов республики утверждён Гаврил Кириллин, министра экономики — Майя Данилова. За каждого из них свои голоса отдало большинство избранников, альтернативы им в бюллетенях не было.

Глава региона Айсен Николаев поздравил новое руководство правительства Якутии с избиранием, поблагодарив каждого из них за принятие решения войти в команду республики и «за готовность принять ответственность перед её многонациональным народом».

«Это действительно профессионалы высочайшего класса, — заверил Николаев. — Потенциально — одна из самых сильных региональных команд. Уверен, что вместе с ними, а главное — при поддержке многонационального народа Якутии, у нас получится сделать нашу республику одним из лучших регионов нашей великой России!».

Как сообщало ИА REGNUM, возглавил правительство Якутии руководивший им с 26 июня экс-заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Владимир Солодов. Его кандидатуру, внесённую на рассмотрение главой региона Айсеном Николаевым, депутаты Госсобрания региона поддержали на заседании 18 октября. За Владимира Солодова проголосовал 51 депутат из 59-ти, против были восемь. Других претендентов в бюллетенях не было.