Госдума ратифицировала соглашение о центре компетенций в Питере

Москва, , 12:06 — REGNUM Госдума ратифицировала соглашение между правительством РФ и ООН по вопросам образования, науки и культуры о создании Международного центра компетенций в горнотехническом образовании в Санкт-Петербурге под эгидой ЮНЕСКО, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Центр будет являться организацией, независимой от ЮНЕСКО, обладать функциональной автономией, необходимой для выполнения им мероприятий, и правоспособностью.

Деятельность центра направлена на совершенствование системы профессионального образования в минерально-сырьевом секторе экономики и разработку комплексной системы оценки международного уровня профессиональной грамотности с присвоением квалификаций горнотехническим специалистам (инженерам) и руководителям, занятым на предприятиях минерально-сырьевого комплекса.

Предполагается, что центр будет участвовать в разработке политики в области горнотехнического образования как в Российской Федерации, так и на международном уровне, содействовать разработке инноваций, обеспечивать создание благоприятных условий для академической мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и ученых.

На функционирование центра ежегодно планируется выделять за счет федерального бюджета 180 млн рублей. Расходы будут осуществляться в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий».