Четверг, 18 Октября 2018 года
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Киев передал Андреевскую церковь Константинополю

Политика

Церковь также автоматически будет исключена из заповедника «София Киевская»

Киев передал Андреевскую церковь Константинополю
Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР
«Да пусть забирают на здоровье!»

Киев, 18 октября 2018, 12:06 — REGNUM  Верховная рада приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинополю, сообщает 18 октября «112 Украина».

Согласно сообщению, за передачу церкви депутаты Рады проголосовали только со второго раза. По новому закону церковь перейдет в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату, который при этом должен будет соблюдать закон об охране культурного наследия.

Отмечается, что передача церкви автоматически исключает ее из заповедника «София Киевская».

Напомним, передача церкви проходит на фоне решений, принятых синодом Константинопольского патриархата, о том, что Украина может получить томос после объединительного собора украинских православных церквей.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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