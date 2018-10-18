Штраф за неуведомление об отмене митинга составит до 100 тыс. рублей

Москва, , 11:58 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах для организаторов митингов за неуведомление об отмене акции, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

«Закон позволит не занимать все возможные места для проведения мероприятий просто для того, чтобы не проводить там мероприятия», — отметил в ходе дискуссии депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия»).

За невыполнение обязанностей по информированию граждан, органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления о принятии организатором публичного мероприятия решения об отказе от проведения публичного мероприятия либо подачу уведомления о проведении публичного мероприятия без цели его проведения вводятся штрафы — для граждан в размере от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 20 тыс. до 100 тыс. рублей.

На рассмотрении Госдумы находится законопроект о штрафах до 500 тыс. рублей за вовлечение детей в несанкционированные митинги и шествия.