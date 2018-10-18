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Brexit: Макрон и Мэй провели короткую встречу в Брюсселе

Политика

Европейский союз и Великобритания близки к окончательному соглашению по выходу Великобритании из ЕС

Brexit: Макрон и Мэй провели короткую встречу в Брюсселе
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эммануэль Макрон

Брюссель, 18 октября 2018, 11:53 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провели короткую встречу 17 октября в Брюсселе незадолго до начала важнейшего саммита ЕС по вопросу о Brexit, сообщает Ouest France.

Европейский союз и Великобритания близки к окончательному соглашению по выходу Великобритании из ЕС, но Лондон должен сделать «дополнительные шаги», — заявил Эммануэль Макрон.

Согласно дорожной карте, составленной Мишелем Барнье, который ведет переговоры с Великобританией от имени ЕС, Лондону необходим дальнейший прогресс.

Напомним, на прошлой неделе не удалось провести переговоры по сложной проблеме — ирландская граница. При этом, сама Тереза Мэй сообщила, что соглашение о выходе из ЕС является «выполнимым» и «время пришло».

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Выход Великобритании из Евросоюза
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