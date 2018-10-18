Washington Post: Эр-Рияд хочет скрыть правду об исчезновении Хашогги

Эр-Рияд, , 11:34 — REGNUM За последние несколько дней пользователи Twitter из Саудовской Аравии наводнили сеть патриотическими сообщениями. В них они выражали любовь к наследному принцу Мухаммеду бен Салману, а также призывали отписаться от всех «врагов нации». Безусловно, вполне возможно, что за этими сообщениями стоят реальные граждане королевства, возмущенные нападками на своего лидера. Тем не менее также не стоит списывать со счетов и то, что за этой волной стоят боты — подложные страницы, управляемые оплачиваемыми интернет-тролями, пишет Энн Аппельбаум в статье для американского издания The Washington Post.

Автор отмечает, что несмотря на некоторую свою средневековость, Саудовская Аравия в определенном смысле является довольно продвинутым авторитарным государством. И в последние несколько лет Эр-Рияд сумел вывести на высокий уровень свою информационную политику. Власти королевства понимают, что всему интернету закрыть рот невозможно, поэтому нужно заполнить его патриотическими сообщениями, в которых утонет критика и важная информация. Первенство в этой области, по словам Аппельбаум, принадлежит России, и хотя Эр-Рияд не достиг пока такого же мастерства, отмечает автор, в манипуляции интернетом в других странах, но власти страны стараются.

«Цензура, в своей современной форме, осуществляется не мужчинами преклонного возраста в скрытых от глаз общественности кабинетах, где они красными чернилами вычеркивают статьи в газетах», — указывает автор.

«Она осуществляется работающими открыто молодыми людьми с мобильными телефонами, чьи патриотические нападки на непатриотически настроенных людей преследуют интересы вполне конкретных лиц», — добавляет Аппельбаум.

Напомним, ранее в Стамбуле по делу об исчезновении оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в резиденции недавно отправленного в отставку консула Саудовской Аравии Мухаммеда аль Утейби прошел обыск. Сам аль Утейби выехал из Турции после исчезновения Хашогги, который, по предварительной версии, был убит 2 октября группой соотечественников. По некоторой информации, он был подвергнут пыткам, а его тело было расчленено.

Также необходимо отметить, что при странных обстоятельствах погиб лейтенант королевских ВВС Мешале Сааде Эль Бостани — один из подозреваемых в убийстве Хашогги. Он входил в группу из 15 человек, которая на частном самолете прибыла в Стамбул 2 октября для похищения и убийства Хашогги.

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