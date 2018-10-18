Японский вертолетоносец «Кага» зашел в порт Сингапура

Токио, , 11:26 — REGNUM В акваторию военно-морского порта Сингапура вошел крупнейший корабль японских ВМС — вертолетоносец «Кага», передает 18 октября телеканал NHK.

Отмечается, что визит корабля проходит в рамках миссии по сдерживанию китайского влияния, которую вертолетоносец выполняет в Южно-Китайском море. Также сообщается, что присутствие японских ВМС в Южно-Китайском море связано с необходимостью обеспечить безопасность наиболее напряженных мировых торговых трасс.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября стало известно, что в Южно-Китайском море в ходе учений впервые в истории приняла участие подводная лодка японских ВМС. По сведениям военного ведомства Японии, дизельная подлодка японских ВМС «Куросио» прибыла к берегам Вьетнама в районе базы Камрань.

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