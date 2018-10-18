Четверг, 18 Октября 2018 года
12:31:39 МСК

Японский вертолетоносец «Кага» зашел в порт Сингапура

Политика

Визит корабля проходит в рамках миссии по сдерживанию китайского влияния

Токио, 18 октября 2018, 11:26 — REGNUM  В акваторию военно-морского порта Сингапура вошел крупнейший корабль японских ВМС — вертолетоносец «Кага», передает 18 октября телеканал NHK.

Отмечается, что визит корабля проходит в рамках миссии по сдерживанию китайского влияния, которую вертолетоносец выполняет в Южно-Китайском море. Также сообщается, что присутствие японских ВМС в Южно-Китайском море связано с необходимостью обеспечить безопасность наиболее напряженных мировых торговых трасс.

Читайте также: Китай порекомендовал «неместным» вести себя спокойней в Южно-Китайском море

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября стало известно, что в Южно-Китайском море в ходе учений впервые в истории приняла участие подводная лодка японских ВМС. По сведениям военного ведомства Японии, дизельная подлодка японских ВМС «Куросио» прибыла к берегам Вьетнама в районе базы Камрань.

Читайте также: Японская подлодка впервые вошла в Южно-Китайское море

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Китайско-японские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить