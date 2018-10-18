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Госдума приняла обращение о прекращении экономической блокады Кубы

Политика

США должны пересмотреть политику, направленную против интересов кубинского народа

Москва, 18 октября 2018, 11:25 — REGNUM  Госдума приняла обращение к Генассамблее ООН, парламентам государств-членов ООН и международным парламентским организациям о необходимости прекращения экономической, финансовой и торговой блокады Кубы со стороны США, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Госдума в очередном обращении осуждает экономическую, финансовую и торговую блокаду, введенную США в отношении Кубы, выступает против порочной политики односторонних санкций и рассматривает ее как один из факторов дестабилизации мировой политической ситуации, препятствующих открытому взаимодействию и сотрудничеству между государствами. Депутаты считают, что США должны пересмотреть политику, направленную против интересов кубинского народа.

Госдума также предлагает всем государствам объединить усилия и предпринять практические шаги, направленные на развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с Кубой в экономической, политической, научной и гуманитарной областях в рамках межправительственного, межпарламентского, межпартийного и общественного взаимодействия.

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Российско-кубинские отношения
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