Госдума приняла обращение о прекращении экономической блокады Кубы

Москва, , 11:25 — REGNUM Госдума приняла обращение к Генассамблее ООН, парламентам государств-членов ООН и международным парламентским организациям о необходимости прекращения экономической, финансовой и торговой блокады Кубы со стороны США, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Госдума в очередном обращении осуждает экономическую, финансовую и торговую блокаду, введенную США в отношении Кубы, выступает против порочной политики односторонних санкций и рассматривает ее как один из факторов дестабилизации мировой политической ситуации, препятствующих открытому взаимодействию и сотрудничеству между государствами. Депутаты считают, что США должны пересмотреть политику, направленную против интересов кубинского народа.

Госдума также предлагает всем государствам объединить усилия и предпринять практические шаги, направленные на развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с Кубой в экономической, политической, научной и гуманитарной областях в рамках межправительственного, межпарламентского, межпартийного и общественного взаимодействия.