Четверг, 18 Октября 2018 года
12:33:08 МСК

Скандал в Тюменской облдуме: оппозиция покинула заседание

Политика

В знак протеста против прекращения обсуждения вопроса о предоставлении льгот крупному бизнесу

Тюмень, 18 октября 2018, 11:14 — REGNUM  В Тюменской облдуме 18 октября возник скандал. Несколько депутатов от фракций КПРФ и ЛДПР покинули заседание, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Камнем преткновения стал вопрос о предоставлении крупным корпорациям льгот по налогу на имущество. Оппозиционные депутаты собирались выступить, но большинством голосов дума решила прекратить прения. В итоге пятеро депутатов покинули зал.

На работе парламента уход оппозиционеров никак не сказался. При этом их дела рассмотрят на комиссии по этике.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политические конфликты на Урале
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить