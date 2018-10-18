Скандал в Тюменской облдуме: оппозиция покинула заседание

Тюмень, , 11:14 — REGNUM В Тюменской облдуме 18 октября возник скандал. Несколько депутатов от фракций КПРФ и ЛДПР покинули заседание, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Камнем преткновения стал вопрос о предоставлении крупным корпорациям льгот по налогу на имущество. Оппозиционные депутаты собирались выступить, но большинством голосов дума решила прекратить прения. В итоге пятеро депутатов покинули зал.

На работе парламента уход оппозиционеров никак не сказался. При этом их дела рассмотрят на комиссии по этике.