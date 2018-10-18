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Минфин Франции: мы готовы дать Лондону год, после выхода из ЕС

Политика

Париж готов поддержать идею о сохранении прежних условий сосуществования между ЕС и Великобританией на срок в один год после размежевания

Минфин Франции: мы готовы дать Лондону год, после выхода из ЕС
Иван Шилов © ИА REGNUM
Выход Великобритании из Евросоюза

Париж, 18 октября 2018, 11:21 — REGNUM  Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил о том, что его страна готово к расширению сроков переходного периода для Великобритании после Brexit, сообщает 18 октября Reuters.

Париж готов поддержать идею о сохранении прежних условий сосуществования между ЕС и Великобританией на срок в один год после размежевания. Этот срок необходим Лондону для решения проблем с ирландской границей.

Напомним, в конце марта 2019 года Великобритания выйдет из Европейского союза, однако до сих порт стороны не согласовали условия по которым должно пройти размежевание.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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