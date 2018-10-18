Стало известно имя погибшего на Украине летчика ВВС США

Вашингтон, , 11:10 — REGNUM Власти американского штата Калифорния назвали имя погибшего в Винницкой области Украины пилота. Это подполковник Сет Джетро Неринг, сообщается на сайте губернатора штата Джерри Брауна.

Браун отметил, что подполковник Сет Джетро Неринг «отдал жизнь, служа государству и нации». Он также выразил соболезнования родственникам погибшего пилота.

В память о Неринге на здании заксобрания штата приспущены флаги.

Джетро Нерингу было 44 года, его семья живет в городе Фресно. Летчик служил в ВВС Национальной гвардии США и находился на Украине в рамках международных учений «Чистое небо — 2018».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября под Винницей разбился самолёт Су-27 ВВС Украины. Оба пилота погибли. Одним из них был начальник авиации воздушного командования «Восток» полковник Иван Петренко, вторым — американский военный.

Читайте также: Рухнувший на Украине Су-27 не ремонтировался более четверти века

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские следователи опросили свыше 40 человек по делу о крушении Су-27