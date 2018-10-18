Госдума приняла заявление в связи с обострением ситуации на Украине

Москва, , 11:04 — REGNUM Госдума приняла заявление «Об обострении ситуации на Украине», передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

В своем заявлении нижняя палата парламента заявляет, что «историческая ответственность за курс на разрыв российско-украинских отношений ложится на руководство современной Украины», и призывает остановиться.

Парламентарии также обращают внимание на действия США и других стран НАТО, которые, предоставляя Украине оружие и поощряя ее антироссийскую политику, прямо толкают власти Украины к агрессивным действиям против собственного народа, к межнациональным и межконфессиональным конфликтам.

Госдума уверена, что «попытка нового широкомасштабного военного наступления Украины в Донбассе вкупе с новыми фактами убийств и террористических актов против его населения получит адекватный ответ и неизбежно приведет к катастрофическим последствиям», следует из документа.

До 6 ноября неизбежны провокации на Украине, до выборов в США, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Парламентарий также считает, что «украинский националистический режим — это верх нацизма».