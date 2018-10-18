Премьер-министр Бельгии: мяч на стороне Лондона

Брюссель, , 11:01 — REGNUM Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что следующий шаг в переговорах по Brexit за Великобританией, сообщает 18 октября Reuters.

«Более, чем когда-либо мяч на стороне суда Соединенного Королевства», — отметил Мишель.

Напомним, в настоящее время проходят переговоры между Великобританией и лидерами Евросоюза относительно условий выхода Соединенного королевства из содружества. Данный акт должен состояться в конце марта 2019 года.

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